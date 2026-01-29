 
АвтоМир

Не нашлось желающих выполнить ремонт дороги в Порховском округе

0

Не нашлось желающих выполнить ремонт автодороги Дно - Искра на участке км 0+745 – км 6+800 в Порховском муниципальном округе. Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке.

Начальная цена составляла 72 млн 422 тысячи 111,34 рубля. 

Задание предусматривало ремонт участка дороги IV категории протяженностью 6,055 км.

Тип покрытия – облегченный, переходный. Ширина проезжей части – 6 м. Число полос движения – 2.    

Окончание ремонтных работ – 20 сентября 2026 года.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026