Не нашлось желающих выполнить ремонт дороги в Порховском округе

Не нашлось желающих выполнить ремонт автодороги Дно - Искра на участке км 0+745 – км 6+800 в Порховском муниципальном округе. Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке.

Начальная цена составляла 72 млн 422 тысячи 111,34 рубля.

Задание предусматривало ремонт участка дороги IV категории протяженностью 6,055 км.

Тип покрытия – облегченный, переходный. Ширина проезжей части – 6 м. Число полос движения – 2.

Окончание ремонтных работ – 20 сентября 2026 года.