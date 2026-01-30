 
Volkswagen Passat угнали в псковских Тупицах

Сотрудники ОМВД России по Псковскому округу установили местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По имеющимся данным, вечером 29 января от дома в деревне Тупицы Псковского муниципального округа был угнан автомобиль Volkswagen Passat. Получив сообщение о произошедшем, стражи правопорядка в кратчайшие сроки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого.

Им оказался местный житель 1981 года рождения. Машину без технических повреждений обнаружили на территории округа. По версии следствия, злоумышленник в своих целях решил воспользоваться чужим автомобилем. Volkswagen Passat оказался не закрытым, а ключ угонщик обнаружил в салоне. Однако далеко уехать ему не дали полицейские. Выяснилось также, что подозреваемый находился в нетрезвом состоянии.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.

