Три человека пострадали в ДТП у Телецентра в Пскове

Три автомобиля попали в дорожно-транспортное происшествие на Рижском проспекте у Телецентра в Пскове 30 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. По предварительной информации, пострадали три человека. 

Фото: «Жесть по-псковски» / Telegram

Авария затрудняет проезд в строну перекрестка Рижского проспекта и улицы Юбилейной.

По предварительной информации, около 14:25 на Рижском проспекте города Пскова водитель автомобиля «Газель», поворачивая направо, не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта» под управлением мужчины 1984 года рождения, в результате чего совершил столкновение и скрылся с места ДТП. Автомобиль «Лада Гранта» после столкновения с автомобилем «Газель» по инерции выехал на сторону встречного движения и столкнулся с автомобилем «Крайслер» под управлением мужчины 1980 года рождения.

В результате ДТП пострадали водители «Лады Гранты» и «Крайслера», а также пассажир автомобиля «Крайслер», женщина 1993 года рождения. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

