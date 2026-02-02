Псковская область поднялась на 72 место в рейтинге регионов по доступности бензина

Псковская область поднялась на 72 место в рейтинге регионов России по доступности бензина. Такие данные следуют из результатов исследования, проводимого РИА Новости.

В декабре 2025 года средние цены на автомобильный бензин марки АИ-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 57,4 рубля за литр до 80,1 рубля при общероссийском уровне 61,39 рубля за литр. При этом региональная дифференциация доходов населения также остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе, поясняют эксперты.

Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему наиболее распространенной в нашей стране марки бензина АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую заработную плату (без НДФЛ). Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за годовой период с ноября 2024 года по октябрь 2025 года на среднюю в регионе цену бензина в декабре 2025 года.

Объем бензина марки АИ-92, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители Псковской области, составил 885 литров с ценой на бензин этой же марки в 61,11 рубля по состоянию на декабрь 2025 года. Цена на него изменилась на 11% за весь год.

При этом по состоянию на 2024 год на свои среднемесячные зарплаты жители Псковской области могли купить 830 литров бензина по цене 55,04 рубля.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

4 место - Ненецкий автономный округ;

7 место - Санкт-Петербург;

8 место - Мурманская область;

16 место - Ленинградская область;

21 место - Архангельская область;

34 место - Вологодская область;

37 место - Республика Карелия;

53 место - Новгородская область;

56 место - Калининградская область.

Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Москва, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц, при общероссийском уровне 1393 литра.

Замыкают рейтинг пять Северо-Кавказских регионов. При этом низкая доступность бензина в большинстве субъектов РФ из нижней части рейтинга объясняется как ценами на бензин, которые выше среднероссийских, так и невысокими зарплатами.