Скончался водитель, пострадавший в ДТП на путепроводе в Великолукском округе

Водитель автомобиля Lada Largus, который пострадал в результате столкновения с автобусом «ПАЗ» на путепроводе трассы М9 в Великолукском округе 4 февраля, скончался. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Видео: Telegram-канал «Мы из Великих Лук»

По предварительной информации, мужчина 1988 года рождения, управляя автомашиной Lada Largus, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате этого произошло столкновение с автобусом.

Водитель автомобиля Lada был доставлен в медицинское учреждение, скончался от полученных травм.