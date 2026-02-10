Павел Кипрушев о трудностях, с которыми столкнулся «Псковавтодор» этой зимой

Как специалисты «Псковавтодора» справляются с содержанием дорог этой зимой, рассказал директор учреждения Павел Кипрушев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

- В регион в этом году пришла настоящая зима. Расскажите, как удается держать темп, соблюдать нормативы по ремонту дорог в таких погодных условиях?

- На самом деле зима такая, какая должна была быть всегда. Все мы привыкли к еврозимам: более мягким, более теплым. Но заверяю, что мы анализируем опыт прошлых лет, не забываем, в каком регионе живем. Северо-Запад предусматривает такую погоду. Это не Краснодар, где все время относительно тепло. Поэтому заранее у нас были подготовлены все площадки для складирования песко-соляной смеси. Соль, песок для приготовления этой смеси. Техника приведена в нормативное состояние и подготовлена была к этому периоду.

Да, мы согласны, что зима была снежная. В конце декабря были обильные снегопады. Мы действительно столкнулись с небольшим коллапсом, в основном в Великолукском округе. Усвятского округа тоже коснулся этот коллапс. Были нарекания от местных жителей. Мы не будем отрицать. Автопарк, который у нас имеется в Великих Лук, был полностью загружен. Понимая, что у нас пошла просадка по ряду направлений, дорог, мы оперативно приняли решение и перебросили с наших филиалов «Псковский», «Дедовичский» дополнительную технику. В принципе, я считаю, мы сделали рывок и привели все к нормативу. Потом даже получали обратную связь от местных жителей, которые отмечали большую работу, проделанную «Псковавтодором».

- Какая погода для дорожников является наилучшей: еврозима или наша русская?

- Хороший вопрос. Я всё-таки сторонник, чтобы зима была зимой. Переходы через ноль очень опасны. Мы понимаем, что есть дороги, где менее 1500 машин в сутки проходит. Они содержатся в накате, то есть под слоем уплотненного снега, который профилируется, подсыпается противогололедными материалами, поддерживается по нормативам. Конечно, такие дороги содержать легче и правильнее, потому что тот же самый переход через ноль обусловлен постоянным оттаиванием, сформировавшийся накат растаивает.

Непонятно, что хуже. Если едем по дороге, которая вся в выбоинах, все оттаивает, образуются корки льда, это ведет, соответственно, к повышенным расходам той же самой песко-соляной смеси, обработке, дополнительному профилированию. Еще и разрушается асфальтобетонное покрытие.

Еще у некоторых стиль вождения летом и зимой одинаковый. И не все успевают, к сожалению, перестроиться. Но зима - это все-таки период повышенной опасности. Поэтому мы сторонники, конечно, нормальной русской зимы. Для нас это более благоприятные погодные условия.

- А есть ли какая-то проблематика?

- Я считаю, что есть проблематика. В частности, одномоментно не можем перекрыть все дороги (для уборки снега - ред.), учитывая автопарк, общую загруженность. К сожалению, не все это понимают. Даже сейчас приходят жалобы, которые мы отрабатываем.

Беседовала Любовь Кузнецова