Молодой водитель погиб в результате ДТП в Пушкиногорском округе

Два автомобиля столкнулись в 383 километре автодороги «Санкт-Петербург - Невель» в Пушкиногорском муниципальном округе сегодня, 13 февраля. Водитель автомашины «ВАЗ, мужчина 2006 года рождения, не убедившись в в безопасности маневра «обгон», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Mazda, под управлением мужчины 1977 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

После столкновения автомобили отбросило на прежнюю полосу движения, где они столкнулись с автомашиной Fiat, под управлением мужчины 1962 года рождения.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля «ВАЗ». Два пассажира 2005 и 2006 годов рождения пострадали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники госавтоинспекции. 

Обстоятельства происшествия выясняются. 

