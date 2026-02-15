Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 16 февраля

Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 16 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 99-158-99 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, будет идти механическая уборка снежного вала от МБО ротором.

На участке 79-179-79 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00до 18:00, будет идти механическая уборка перекрестков, заездных карманов и площадок отдыха.

На участке 179-99-179 километров введут ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00 из-за чистки обочины автогрейдером.