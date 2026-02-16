Нетрезвых водителей поймали в Пскове, Невеле и Пустошке на выходных

Дорожная полиция в ходе проведенных мероприятий на территории Псковской области остановила нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

В областном центре ночью 14 февраля на улице Льва Толстого инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Volkswagen, которым управлял пскович 1988 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

А в городе Невеле 15 февраля в ночное время по улице Кирова на автомашине ВАЗ ехал 34-летний местный житель. И он был «под градусом».

На дороге в Себежском муниципальном округе вечером 15 февраля полицейские остановили для проверки автомобиль Niva. Выяснилось, что за рулем находился нетрезвый себежанин 1987 года рождения.

Еще одного водителя в состоянии алкогольного опьянения полицейские выявили в Пустошке.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.