 
АвтоМир

Три бренда резко подняли цены на машины в России

0

Три автомобильных бренда скорректировали цены на свою продукцию в России. Во всех случаях речь идет об увеличении стоимости машин, сообщает «Автостат». Изменения затронули марки Livan, Belgee и Jetour.

Скриншот с сайта livan-motors.ru

В первой половине февраля изменились цены на полноприводные модификации кроссовера Belgee X70. Модель прибавила в цене 20 тысяч рублей. Теперь при покупке автомобиль обойдется от 2 806 990 до 3 081 990 рублей.

Наиболее существенно в этот же период изменились ценники у Livan. Производитель скорректировал стоимость всего модельного ряда в сторону увеличения на 200 тысяч. Так, кроссовер X3 Pro теперь предлагается за 1 869 900 рублей. Внедорожник X6 Pro можно приобрести за сумму от 2 244 000 до 2 354 000 рублей. Седан S6 Pro обойдется от 2 084 000 до 2 174 000 рублей.

В случае Jetour подорожание коснулось кроссовера T2 в двух комплектациях — Expedition и Discovery. Для автомобилей 2024 и 2025 годов выпуска стоимость выросла на 100 тысяч. Так, в версии Expedition цена теперь составляет 4 349 000 рублей, а Discovery — 4 549 000 рублей. Аналитики обратили внимание, что эти же комплектации кроссовера Jetour T2, но 2026 года стоят на 100 тысяч дороже.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026