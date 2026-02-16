Три бренда резко подняли цены на машины в России

Три автомобильных бренда скорректировали цены на свою продукцию в России. Во всех случаях речь идет об увеличении стоимости машин, сообщает «Автостат». Изменения затронули марки Livan, Belgee и Jetour.

В первой половине февраля изменились цены на полноприводные модификации кроссовера Belgee X70. Модель прибавила в цене 20 тысяч рублей. Теперь при покупке автомобиль обойдется от 2 806 990 до 3 081 990 рублей.

Наиболее существенно в этот же период изменились ценники у Livan. Производитель скорректировал стоимость всего модельного ряда в сторону увеличения на 200 тысяч. Так, кроссовер X3 Pro теперь предлагается за 1 869 900 рублей. Внедорожник X6 Pro можно приобрести за сумму от 2 244 000 до 2 354 000 рублей. Седан S6 Pro обойдется от 2 084 000 до 2 174 000 рублей.

В случае Jetour подорожание коснулось кроссовера T2 в двух комплектациях — Expedition и Discovery. Для автомобилей 2024 и 2025 годов выпуска стоимость выросла на 100 тысяч. Так, в версии Expedition цена теперь составляет 4 349 000 рублей, а Discovery — 4 549 000 рублей. Аналитики обратили внимание, что эти же комплектации кроссовера Jetour T2, но 2026 года стоят на 100 тысяч дороже.