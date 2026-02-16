В Пскове планируют расширение проезжей части на перекрестке улиц Коммунальной и Народной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Пскова, на данном перекрестке планируется уширение.

Будет намечена отдельная стрелка налево и выведены две полосы прямо, что должно привести к увеличению пропускной способности перекрестка. Расчет средств на данный проект выполнен, определяется источник финансирования. По предварительной информации, работы могут быть выполнены во втором полугодии 2026 года при наличии финансирования.

Пересмотр и изменение времени горения светофорных сигналов не планируется.

Добавим, на данный момент светофорный объект на перекрестке работает в 4 фазы, одна из них позволяет пешеходам переходить дорогу без пересечения с транспортным потоком. При движении по улице Коммунальной водители конфликтуют из-за права движения из левой полосы.

Распространены случаи объезда стоящего транспорта по встречной полосе, что фиксируется комплексом фотовидеофиксации. Штраф за данный маневр составляет 7500 рублей, с учетом скидки за своевременную оплату – 5625 рублей.