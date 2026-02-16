 
АвтоМир

В Пскове планируют расширение проезжей части на перекрестке улиц Коммунальной и Народной

0

В Пскове планируют расширение проезжей части на перекрестке улиц Коммунальной и Народной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Пскова, на данном перекрестке планируется уширение.

Будет намечена отдельная стрелка налево и выведены две полосы прямо, что должно привести к увеличению пропускной способности перекрестка. Расчет средств на данный проект выполнен, определяется источник финансирования. По предварительной информации, работы могут быть выполнены во втором полугодии 2026 года при наличии финансирования.

Пересмотр и изменение времени горения светофорных сигналов не планируется.

Добавим, на данный момент светофорный объект на перекрестке работает в 4 фазы, одна из них позволяет пешеходам переходить дорогу без пересечения с транспортным потоком. При движении по улице Коммунальной водители конфликтуют из-за права движения из левой полосы.

Смотрите также

Дерзкий выезд на встречную полосу на улице Коммунальной  в Пскове попал на видео

4

Распространены случаи объезда стоящего транспорта по встречной полосе, что фиксируется комплексом фотовидеофиксации. Штраф за данный маневр составляет 7500 рублей, с учетом скидки за своевременную оплату – 5625 рублей.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026