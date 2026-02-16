36 ДТП оформили в Пскове сотрудники Госавтоинспекции за три дня

36 дорожно-транспортных происшествий оформили в Пскове сотрудники Госавтоинспекции за три дня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, в пятницу, 13 февраля, оформлено 16 ДТП с техническими повреждениями, в субботу, 14 февраля, – 12 (из них одно с двумя пострадавшими и 11 с техническими повреждениями), в воскресенье, 15 февраля, – 8 происшествий без пострадавших.

В частности, 13 февраля в 17.37 на улице Поземского у дома 92 столкнулись «Шевроле Нива» и «Чери». Мужчина 1956 года рождения за рулем «Шевроле Нивы», двигаясь с улицы Шоссейной, столкнулся с «Чери» под управлением мужчины 1955 года рождения. По информации от очевидцев, водителя «Нивы Шевроле» при въезде на главную дорогу пропустили в одной полосе, а двигавшийся в другой полосе водитель «Чери» его не увидел. Пострадавших нет.

Также в Госавтоинспекции рассказали о происшествиях за прошедшую неделю.

Наезд на опору освещения произошел 11 февраля в 12.50 на Рижском проспекте у дома №65.

Мужчина 1972 года рождения, управляя самосвалом «Фав», совершил столкновение с «Фиатом» под управлением женщины 1970 года рождения. В результате она совершила наезд на препятствие в виде бордюрного камня и световой опоры. Автомашины получили технические повреждения. Пострадавших нет.

10 февраля в 10.23 произошло столкновение двух автомашин на перекрестке улиц Розы Люксембург и Киселёва, напротив дома №23 по Люксембург. Водитель «Сеат», мужчина 1986 года рождения, при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не уступил «Фольксваген Тигуан» под управлением женщины 1985 года рождения, которая двигалась по главной дороге. Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.

В тот же день в 14.40 на улице Чудской женщина 1997 года рождения за рулем «Пежо» при перестроении не уступила дорогу автомашине УАЗ под управлением мужчины 1988 года рождения. В результате столкновения УАЗ оказался на разделительной полосе.

Пострадавших нет.