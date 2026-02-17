 
Безработный невельчанин угнал автомобиль Honda

Автомобиль Honda угнали в Невеле, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Сотрудники муниципального отдела МВД России «Невельский» установили местного жителя, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.

Изображение сгенерировано нейросетью

В Невеле от дома по улице Сулейменова совершили угон машины Honda. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался безработный невельчанин 1997 года рождения. Угнанную иномарку в технически исправном состоянии обнаружили на территории города. По версии следствия, злоумышленник, не имея водительского удостоверения, решил воспользоваться чужим автомобилем в своих целях. И к тому же, по имеющимся данным, он находился в нетрезвом состоянии.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

