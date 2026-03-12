 
АвтоМир

Великолукские полицейские спасли попавшего в ДТП автолюбителя

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки пришли на помощь автовладельцу, у которого произошло задымление машины в результате ДТП, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Двигаясь на путепроводе, мужчина не справился с управлением и совершил наезд на бордюр разделительной полосы. После ДТП из машины пошел дым. Полицейские извлекли водителя, который находился в шоковом состоянии, на безопасное расстояние», - сообщили в УМВД.

Сотрудники заглушили автомобиль, обесточили его, а затем вызвали скорую медицинскую помощь и Госавтоинспекцию

«Оперативные действия и неравнодушие полицейских помогли предотвратить возможные трагические последствия», - добавили в УМВД.
