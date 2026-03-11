 
ООО «Дорстройсервис» выполнит ремонт улицы Советской в Пскове

0

ООО «Дорстройсервис» выполнит ремонт улицы Советской в Пскове на участке от площади Победы до Октябрьской площади. 10 марта по результатам торгов МКУ города Пскова «Специализированный заказчик» заключило с организацией контракт на проведение работ стоимостью 132 млн 558 тысяч 667,03 рубля.

На открытый конкурс в электронной форме поступило две заявки.

Как сообщалось ранее, протяженность участка - 0,935 км.

Окончить работы планируется 25 декабря. Подрядчик должен выполнить планировку площадей зеленой зоны, разборку и установку бортовых камней, регулирование высотного положения крышек 109 колодцев с подъемом на высоту от 5 до 10 см, нанесение дорожной разметки, демонтаж металлических пешеходных ограждений.

Заданием предусмотрена замена освещения пешеходного перехода на улице Советской (напротив дома №51 - торговая сеть «Мастер»), замена освещения и ремонт светофоров пешеходного перехода на перекрестке улиц Советской, Некрасова и Георгиевской, замена освещения пешеходного перехода на перекрестке улиц Советской и Детской.

Гарантия качества результатов выполнения ремонтных работ:

  • верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части – 4 года;
  • покрытие тротуара – 4 года;
  • основание дорожной одежды проезжей части и тротуара – 6 лет;
  • тротуарная плитка – 4 года
  • бортовой камень (бетонный) – 2 года;
  • бортовой камень (гранитный) – 3 года;
  • комплекты колодцев, камеры, ковера – 4 года
  • плита перекрытия – 2 года;
  • опорное кольцо – 2 года;
  • дорожная разметка: термопластик – 1 год, краска – 6 месяцев;
  • восстановление зелёных зон – 1 год;
  • пешеходные ограждения – 5 лет;
  • светофор – 5 лет;
  • металлическая опора наружного освещения с закладной деталью, кронштейны, светильники – 5 лет;
  • металлические стойки, дорожные знаки – 5 лет.

Как сообщалось ранее, в 2026 году в Пскове планируют ремонт улицы Советской от Октябрьской площади до площади Победы, здесь будет восстановлено асфальтобетонное покрытие и отремонтированы тротуары. Планируется ремонт улицы Вокзальной и завершение ремонта улицы Леона Поземского от Алмазной до Ипподромной – с устройством кругового движения вокруг скейт-парка и обустройством пешеходных переходов и тротуаров. Планируется ремонт покрытия на мосту Александра Невского. 

