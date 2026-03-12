 
АвтоМир

Гдовскую администрацию обязали отремонтировать дорогу Ужово — Залосенье

0

Суд обязал администрацию Гдовского округа провести ремонтные работы автодороги из-за многочисленных жалоб, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Исковое заявление поступило в суд от прокурора Гдовского района в защиту интересов неопределенного круга лиц. 

В обоснование заявленных требований указано, что прокуратура провела проверки по обращениям депутатов Псковского областного Собрания, в ходе которых выявлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения: дороги имеют выбоины и просадки.

«Администрация Гдовского муниципального округа не обеспечила содержание автомобильных дорог, а также осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог, что нарушает права неопределенного круга лиц и послужило основанием для обращения граждан с заявлениями в прокуратуру района», - рассказали в пресс-службе судов. 

Суд признал незаконным бездействие администрации Гдовского муниципального округа и обязал администрацию в течение 10 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу устранить допущенные нарушения и провести ремонтные работы на дороге Ужово - Залосенье протяженностью 6,01 км, включающие в себя профилирование и подсыпку с добавлением песчано-гравийной смеси.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026