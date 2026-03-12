Гдовскую администрацию обязали отремонтировать дорогу Ужово — Залосенье

Суд обязал администрацию Гдовского округа провести ремонтные работы автодороги из-за многочисленных жалоб, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.
Исковое заявление поступило в суд от прокурора Гдовского района в защиту интересов неопределенного круга лиц.
В обоснование заявленных требований указано, что прокуратура провела проверки по обращениям депутатов Псковского областного Собрания, в ходе которых выявлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения: дороги имеют выбоины и просадки.
Суд признал незаконным бездействие администрации Гдовского муниципального округа и обязал администрацию в течение 10 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу устранить допущенные нарушения и провести ремонтные работы на дороге Ужово - Залосенье протяженностью 6,01 км, включающие в себя профилирование и подсыпку с добавлением песчано-гравийной смеси.