Гдовскую администрацию обязали отремонтировать дорогу Ужово — Залосенье

Суд обязал администрацию Гдовского округа провести ремонтные работы автодороги из-за многочисленных жалоб, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Исковое заявление поступило в суд от прокурора Гдовского района в защиту интересов неопределенного круга лиц.

В обоснование заявленных требований указано, что прокуратура провела проверки по обращениям депутатов Псковского областного Собрания, в ходе которых выявлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения: дороги имеют выбоины и просадки.

«Администрация Гдовского муниципального округа не обеспечила содержание автомобильных дорог, а также осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог, что нарушает права неопределенного круга лиц и послужило основанием для обращения граждан с заявлениями в прокуратуру района», - рассказали в пресс-службе судов.

Суд признал незаконным бездействие администрации Гдовского муниципального округа и обязал администрацию в течение 10 месяцев с даты вступления решения суда в законную силу устранить допущенные нарушения и провести ремонтные работы на дороге Ужово - Залосенье протяженностью 6,01 км, включающие в себя профилирование и подсыпку с добавлением песчано-гравийной смеси.