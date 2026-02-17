Ухищрения со сменой фамилии не помогли жителю Псковской области уйти от ответственности

Псковский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел гражданское дело о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенный автомобиль, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В Дедовичский районный суд с исковым заявлением обратился представитель Т-банка, указав, что в феврале 2024 года гражданин заключил с банком договор потребительского кредита на сумму более 800 тысяч рублей. В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору был заключен договор залога автотранспортного средства. Данные о предмете залога в этом же месяце были внесены в реестр уведомлений о залоге движимого имущества.

В марте 2024 года обвиняемый продал залоговый автомобиль женщине, с мая 2024 года транспортное средство зарегистрировали на ее имя.

Затем, в марте 2024 года, мужчина сменил фамилию, а в августе 2024 года в связи со вступлением в брак с покупательницей его автомобиля повторно изменил фамилию на другую.

Суд первой инстанции, установив, что ответчик ненадлежащим образом исполнял свои обязательства по возврату суммы кредита и уплате процентов, допускал просрочку уплаты ежемесячных платежей, взыскал испрашиваемую сумму и обратил взыскание на предмет залога – автомобиль, зарегистрированный на супругу должника.

Оспаривая решение суда первой инстанции, женщина ссылалась на добросовестность своих действий по приобретению спорного транспортного средства, просила признать залог прекращенным.

Суд апелляционной инстанции не нашел оснований к отмене решения суда первой инстанции, указав, что сведения о залоге спорного автомобиля своевременно внесены в реестр уведомлений о залоге движимого имущества до заключения договора купли-продажи, а гражданка не приняла все возможные меры к установлению сведений об обременении на автомобиль.

Коллегия отметила, что юридически значимыми обстоятельствами для вывода о недобросовестности приобретателя также являются следующие факты: транспортное средство отчуждалось мужчиной за незначительный промежуток времени (менее 1 месяца его владения автомобилем), сделка совершена между лицами, которые спустя непродолжительное время вступили в брак, а транспортное средство было приобретено по дубликату паспорта транспортного средства без необходимой проверки юридической чистоты сделки.