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«На пятой передаче»: Псковская ГАИ в 1990-е, талоны и пешком на дежурство

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Выпуск программы посвящён 90-летию Госавтоинспекции.

Гости студии:

  • председатель Совета ветеранов Государственной инспекции безопасности дорожного движения, член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Анатолий Марковский;
  • экс-начальник отдела ГИБДД Пскова и Госавтоинспекции Островского района Анатолий Семёнов;
  • один из авторов документального фильма «Псковская ГАИ/Лица и судьбы» Сергей Иванов.

Темы выпуска:

  • Как можно было попасть на службу в Госавтоинспекцию в советское время и в 1990-е годы?
  • Как формировалась структура управления Госавтоинспекции в 1990-е годы, и почему руководители райотделов милиции обижались на начальника ГАИ?
  • Талонная система и компостеры – как это работало;
  • За нарушителями пешком и на автобусе. 
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