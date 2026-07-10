«На пятой передаче»: Псковская ГАИ в 1990-е, талоны и пешком на дежурство

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Выпуск программы посвящён 90-летию Госавтоинспекции.
Гости студии:
- председатель Совета ветеранов Государственной инспекции безопасности дорожного движения, член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Анатолий Марковский;
- экс-начальник отдела ГИБДД Пскова и Госавтоинспекции Островского района Анатолий Семёнов;
- один из авторов документального фильма «Псковская ГАИ/Лица и судьбы» Сергей Иванов.
Темы выпуска:
- Как можно было попасть на службу в Госавтоинспекцию в советское время и в 1990-е годы?
- Как формировалась структура управления Госавтоинспекции в 1990-е годы, и почему руководители райотделов милиции обижались на начальника ГАИ?
- Талонная система и компостеры – как это работало;
- За нарушителями пешком и на автобусе.