 
АвтоМир

«Рено Логан» развернуло после столкновения с «Дэу Нексией» на Инженерной. ФОТО

0

Стали известны подробности столкновения двух автомашин в Пскове на улице Инженерной, где «Рено Логан» и «Дэу Нексию» «раскидало» в разные стороны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение двух автомашин произошло у дома №9 по улице Индустриальной 3 марта в 08.10.

Мужчина 1988 года рождения за рулем «Рено» совершил столкновение с «Дэу Нексией» под управлением молодого человека 2004 года рождения. Водитель «Логана» выполнял поворот налево вне перекрёстка и не уступил дорогу. Пострадавших нет.

В результате ДТП оба транспортных средства получили сильные повреждения. «Логан» остался стоять поперек проезжей части.

В отношении водителя «Рено» составлен протокол по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ (Невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом). Оштрафован на 500 рублей согласно законодательству РФ.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026