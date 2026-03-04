«Рено Логан» развернуло после столкновения с «Дэу Нексией» на Инженерной. ФОТО

Стали известны подробности столкновения двух автомашин в Пскове на улице Инженерной, где «Рено Логан» и «Дэу Нексию» «раскидало» в разные стороны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение двух автомашин произошло у дома №9 по улице Индустриальной 3 марта в 08.10.

Мужчина 1988 года рождения за рулем «Рено» совершил столкновение с «Дэу Нексией» под управлением молодого человека 2004 года рождения. Водитель «Логана» выполнял поворот налево вне перекрёстка и не уступил дорогу. Пострадавших нет.

В результате ДТП оба транспортных средства получили сильные повреждения. «Логан» остался стоять поперек проезжей части.

В отношении водителя «Рено» составлен протокол по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ (Невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом). Оштрафован на 500 рублей согласно законодательству РФ.