В Пскове планируют изменить схемы движения на двух перекрестках улицы Рокоссовского – на пересечении с Рижским проспектом и с улицей Коммунальной. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, предложения рассмотрены 19 марта городской комиссией по безопасности дорожного движения.

Один из возможных вариантов изменений.

На перекрестке Рижский проспект – Рокоссовского участились случаи дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом (без пострадавших). Из-за несовпадения осей дороги по улице Рокоссовского при поворотах налево можно не увидеть автомобиль, движущийся во встречном направлении прямо. На четной стороне проспекта ведется строительство многоквартирных жилых домов, из-за чего ожидается увеличение интенсивности движения по улице Рокоссовского со стороны Гаражного проезда и в обратную сторону. А на пересечении улиц Коммунальной и Рокоссовского собираются заторы при движении со стороны улицы Печорской. Особенностью перекрестка является наличие остановочной площадки «Псковпассажиравтотранса», где заканчивается ряд городских автобусных маршрутов.

Представитель «Убитых дорог» Николай Мельков представил один из возможных вариантов изменения схем движения на двух перекрестках. Оба предполагают увеличение количества фаз светофоров. По итогам обсуждения принято решение продолжить работу по вариантам изменения фаз работы светофоров.

На улице Коммунальной предполагается выделить отдельную левую полосу для поворота налево на улицу Рокоссовского при движении со стороны улицы Печорской. Изменения могут произойти в мае – июне при обновлении дорожной разметки. Остальная часть предложений будет обсуждаться.

Добавим, как отмечалось во время дискуссии, ожидается переезд площадки отстоя «Псковпассажиравтотранса» ближе к дороге на Родину.