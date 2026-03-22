Ограничение скорости будет действовать на пяти участках трассы Р-23 «Псков» 23 марта

Ограничение скорости будет действовать на пяти участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь завтра, 23 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 112-99 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за механической мойки секций барьерного ограждения.

На участке 158-179 километров ограничение скорости движения введут в оба направления с 08:00 до 17:00. Будет проходить механическая мойка секций барьерного ограждения.

На участке 158-112 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 08:00 до 17:00 из-за установки сигнальных столбиков.

На 55-32 километрах ограничение скорости до 70 километров в час введут в оба направления с 09:00 до 17:00. Будет проходить механическая чистка обочин.

На участке 32-55 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 09:00 до 17:00 из-за механической мойки шумозащитного экрана.