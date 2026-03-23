Грубо нарушившего ПДД в центре Пскова водителя оштрафовали

В Пскове привлечён к ответственности водитель, который нарушил правила дорожного движения, что было зафиксировано на видео и опубликовано в Telegram-канале «Псков. За рулем», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошел на одной из центральных городских улиц, где водитель совершал опасные маневры, создавая реальную угрозу безопасности других участников дорожного движения.

Сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову оперативно отреагировали на публикацию и начали проверку. По итогам проверки водитель автомобиля Škoda Octavia, мужчина 1987 года рождения, привлечен к административной ответственности.

В отношении нарушителя составлены протоколы по части 4 статьи 12.15 и статье 12.18 КоАП РФ. Ему назначен штраф в размере 9 000 тысяч рублей.