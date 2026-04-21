Двоих мужчин будут судить в Пскове за поджог дорогих автомобилей

Псковский городской суд принял к производству уголовное дело в отношении подсудимых Шаблина и Ефимова, которые обвиняются в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога группой лиц по предварительному сговору. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области, был причинен значительный ущерб.

Из обвинительного заключения следует, что в 2023 году обвиняемые вступили в преступный сговор и совершили поджог дорогостоящих автомобилей граждан и юридического лица ООО «Рестарт авто» на сумму свыше 12 миллионов рублей.

Дело назначено к слушанию на 22 апреля в 10.00.