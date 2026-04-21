Дополнительные экипажи Госавтоинспекции направлены на дороги к псковским кладбищам

Дополнительные экипажи Госавтоинспекции отправлены на дорогу к кладбищу Орлецы в Пскове, где 21 апреля образовалась пробка из-за празднования Радоницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
Фото: УМВД РФ по Псковской области
Фото: Александр Пащенко / «Жесть по-псковски»
Очевидцы в соцсетях сообщают, что также образовалась пробка по дороге к кладбищу в Крестах.
По информации УМВД, 21 апреля на территории Псковской области запланировано проведение 37 религиозных мероприятий, посвященных Радонице. Традиционно в этот день большое количество жителей региона посетят кладбища.
Фото: УМВД РФ по Псковской области
Напомним, 21 апреля православный календарь отмечает Радоницу, день особого поминовения усопших.