Дополнительные экипажи Госавтоинспекции направлены на дороги к псковским кладбищам

Дополнительные экипажи Госавтоинспекции отправлены на дорогу к кладбищу Орлецы в Пскове, где 21 апреля образовалась пробка из-за празднования Радоницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области. 

«Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте, направлены дополнительные экипажи, чтобы празднование Радоницы прошло в спокойной и безопасной обстановке», - рассказали в УМВД. 

Очевидцы в соцсетях сообщают, что также образовалась пробка по дороге к кладбищу в Крестах. 

По информации УМВД, 21 апреля на территории Псковской области запланировано проведение 37 религиозных мероприятий, посвященных Радонице. Традиционно в этот день большое количество жителей региона посетят кладбища. 

«Для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан задействовано более 80 сотрудников органов внутренних дел. Содействие оказывают сотрудники управления Росгвардии, народные дружинники, представители АНО "Дружина" и работники частных охранных организаций», - уточнили в полиции.

Напомним, 21 апреля православный календарь отмечает Радоницу, день особого поминовения усопших.  

Реклама на ПЛН

