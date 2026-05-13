Великолучанин решил отметить покупку автомобиля и оказался на скамье подсудимых

Прокуратура города Великие Луки направила в суд уголовное дело в отношении 50-летнего жителя местного жителя, управлявшего транспортным средством в состоянии опьянения, сообщили Псковской Ленте Новостей в надзорном органе.

В ходе дознания установлено, что местный житель, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в середине апреля 2026 приобрел автомобиль, и в день приобретения транспортного средства, решил это отметить - употребить спиртное и сесть за руль приобретенного автомобиля, не имея права на управление. После чего поехал по городу, однако его остановили сотрудниками ДПС ОВ ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по Великим Лукам. На транспортное средство в рамках расследуемого уголовного дела наложен арест с целью последующей конфискации в доход государства.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд Псковской области для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

