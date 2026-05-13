 
АвтоМир

Великолучанин решил отметить покупку автомобиля и оказался на скамье подсудимых

0

Прокуратура города Великие Луки направила в суд уголовное дело в отношении 50-летнего жителя местного жителя, управлявшего транспортным средством в состоянии опьянения, сообщили Псковской Ленте Новостей в надзорном органе.

В ходе дознания установлено, что местный житель, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии  опьянения, в середине апреля 2026  приобрел автомобиль, и в день приобретения транспортного средства, решил это отметить - употребить спиртное и сесть за руль приобретенного автомобиля, не имея права на управление. После чего поехал по городу, однако его остановили сотрудниками ДПС ОВ ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по  Великим Лукам. На транспортное средство в рамках расследуемого уголовного дела наложен арест с целью последующей конфискации в доход государства.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд Псковской области для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026