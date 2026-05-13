МВД предлагает изменить срок действия иностранных водительских прав россиян

В МВД РФ предложили признавать международные водительские права россиян, проживающих за рубежом, недействительными для управления транспортом в России по истечении одного года с даты регистрации по месту жительства в РФ, сообщили в ведомстве.

Как отметили в министерстве, сейчас иностранные национальные и международные водительские удостоверения, имеющиеся у граждан России, признаются недействительными для управления транспортом на территории РФ по истечении одного года с даты первого въезда в Россию после получения иностранного национального водительского удостоверения.

Правоохранители уточнили, что данная норма распространяется как на граждан России, постоянно проживающих в РФ, так и временно находящихся на ее территории и при этом имеющих место постоянного проживания за пределами страны, пишет РИА Новости.

В МВД добавили, что в целях соблюдения законных прав граждан России, постоянно проживающих в иностранном государстве разработан законопроект «О внесении изменения в статью 25 федерального закона "О безопасности дорожного движения"».

«Законопроектом предлагается дополнить федеральный закон "О безопасности дорожного движения" положениями, в силу которых иностранные национальные и международные водительские удостоверения граждан РФ, постоянно проживающих на законных основаниях в иностранном государстве, будут признаваться недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года не с даты первого въезда в РФ после получения иностранного национального водительского удостоверения, а с даты регистрации по месту жительства владельца иностранного водительского удостоверения в РФ», - говорится в сообщении.

Сейчас проект закона проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.