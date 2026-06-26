На улице Вокзальной в Пскове завершают ремонт

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 26 июня проинспектировал ход работ на улице Вокзальной в Пскове. Ремонт идёт на двух участках — от улицы 128-й Стрелковой Дивизии до дома №38 и от Бастионной до Льва Толстого, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

Подрядчик уже устроил тротуары, уложил бортовые камни, заменил люки колодцев и отфрезеровал старое покрытие проезжей части. Сейчас завершается устройство выравнивающего слоя асфальта.

Как отметил глава города Пскова Борис Елкин, на этом участке впервые появился полноценный тротуар с обеих сторон, а раньше его не было вовсе.

До 1 августа предстоит уложить верхний слой покрытия, восстановить зелёные зоны, установить три новых остановочных павильона, нанести разметку, отремонтировать светофоры, доделать освещение и смонтировать пешеходные ограждения.

Борис Елкин уточнил, что работы сдерживает только перекладка колец «Горводоканалом», но уже на следующей неделе подрядчик приступит к финальному этапу.

Работы идут по графику.

В рабочем выезде главы региона также приняли участие депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов и депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз.