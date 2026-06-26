 
АвтоМир

На улице Вокзальной в Пскове завершают ремонт

0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 26 июня проинспектировал ход работ на улице Вокзальной в Пскове. Ремонт идёт на двух участках — от улицы 128-й Стрелковой Дивизии до дома №38 и от Бастионной до Льва Толстого, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

Подрядчик уже устроил тротуары, уложил бортовые камни, заменил люки колодцев и отфрезеровал старое покрытие проезжей части. Сейчас завершается устройство выравнивающего слоя асфальта.

Как отметил глава города Пскова Борис Елкин, на этом участке впервые появился полноценный тротуар с обеих сторон, а раньше его не было вовсе.

До 1 августа предстоит уложить верхний слой покрытия, восстановить зелёные зоны, установить три новых остановочных павильона, нанести разметку, отремонтировать светофоры, доделать освещение и смонтировать пешеходные ограждения.

 

Борис Елкин уточнил, что работы сдерживает только перекладка колец «Горводоканалом», но уже на следующей неделе подрядчик приступит к финальному этапу.

Работы идут по графику. 

В рабочем выезде главы региона также приняли участие депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов и депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026