Цена ОСАГО для начинающих водителей подскочила выше 25 тысяч

Средняя стоимость полиса ОСАГО для начинающих водителей за год выросла на 17% и по итогам I квартала 2026-го достигла 25,3 тыс. рублей, следует из данных аналитического страхового маркетплейса bip.ru. Там проанализировали данные 2,8 млн пользователей.

Для аварийных клиентов показатель тоже заметно вырос — на 15%, до 32,4 тыс. рублей. Основной причиной такого подорожания стало расширение тарифного коридора Центрального банка России (ЦБ) в декабре прошлого года: регулятор сдвинул границы базового тарифа для легковых автомобилей на 15% в обе стороны. После этого страховщики начали чаще выставлять повышенную базовую ставку, поэтому полисы подорожали прежде всего для наиболее рискованных категорий водителей, пишут «Известия».

В «Сравни» подтвердили, что у клиентов с КБМ выше 1,17 цена ОСАГО за год тоже выросла — примерно на 10%. Как пояснил гендиректор маркетплейса Александр Крайник, у молодых и неопытных водителей статистически выше частота ДТП, а у клиентов с плохой страховой историей это уже подтвержденный риск. В «Совкомбанк Страховании» добавили: за 2025 год средняя сумма выплат увеличилась более чем на 20%, поэтому компании поднимают тариф для тех, кто чаще попадает в аварии.

При этом для всех водителей в целом ОСАГО тоже подорожало — по данным «Сравни», в среднем на 8%, до 6,7 тыс. рублей. На цену повлияло и повышение территориальных коэффициентов для регионов с высоким уровнем мошенничества.

Участники рынка считают, что даже после декабрьских изменений перекрестное субсидирование в ОСАГО полностью не исчезло: аккуратные водители все еще частично платят за более аварийных клиентов и убыточные регионы. В «РЕСО-Гарантии» и Mains заявили, что для справедливой цены системе нужна более глубокая либерализация и возможность точнее учитывать риск конкретного водителя. Там считают, что нужно ввести свободное тарифообразование в ОСАГО.

