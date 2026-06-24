Пассажирка пострадала в столкновении двух «Рено Логанов» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 23 июня в 13.30 у дома №72-А по улице Белинского.

Мужчина 1963 года рождения на автомашине «Рено Логан» при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге (улица Белинского) не уступил «Рено Логан» под управлением мужчины 1991 года рождения, который двигался по улице Олега Кошевого.

Пострадала пассажирка из «Логана», который двигался по главной дороге. Женщина 1969 года рождения доставлена в травмпункт, откуда отпущена. Водители трезвые.

Водитель 1963 года рождения привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ на 750 рублей (двигался по улице Белинского прямо вопреки предписанию дорожного знака, разрешающего движение только направо) и по части 2 статьи 12.13 за непредоставление преимущества.