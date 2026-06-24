Два подростка пострадали при опрокидывании ВАЗа в Порховском округе

Два подростка пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Порховском округе 23 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области, ДТП произошло в 20.20 на 0,550 км автодороги Порхов - Бельское Устье – Федотино.

Фотографии: УМВД России по Псковской области

По предварительной информации, женщина 1989 года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ 2115», на закругленном участке автодороги не обеспечила наиболее безопасную скорость для движения, не справилась с управлением, в результате чего совершила съезд в левой кювет по ходу движения, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадали пассажиры, молодые люди 2011 и 2010 годов рождения. Они госпитализированы в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.