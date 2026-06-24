 
АвтоМир

Два подростка пострадали при опрокидывании ВАЗа в Порховском округе

0

Два подростка пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Порховском округе 23 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области, ДТП произошло в 20.20 на 0,550 км автодороги Порхов - Бельское Устье – Федотино. 

Фотографии: УМВД России по Псковской области

По предварительной информации, женщина 1989 года рождения, управляя автомашиной «ВАЗ 2115», на закругленном участке автодороги не обеспечила наиболее безопасную скорость для движения, не справилась с управлением, в результате чего совершила съезд в левой кювет по ходу движения, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадали пассажиры, молодые люди 2011 и 2010 годов рождения. Они госпитализированы в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026