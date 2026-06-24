В РФ проанализируют риски эксплуатации праворульных автомобилей

Специалисты изучают вопрос, связанный с вождением праворульных автомобилей в России, сообщили в Минтрансе.

«В настоящее время проводится межведомственная работа по оценке рисков эксплуатации праворульных автомобилей. Комплексный анализ осуществляется МВД совместно с Минпромторгом и ФГУП "НАМИ"», — заявили в министерстве.

Минтранс также принимает участие в обсуждении. Полученные данные позволят сформировать соответствующие предложения.

В мае правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и в перспективе до 2036-го, пишет РИА Новости.

Несколько ведомств должны оценить риски эксплуатации машин с правым расположением руля. До 2028 года ожидается доклад о результатах.