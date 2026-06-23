«Газель» наехала на «Хавал» перед пешеходным переходом в Пскове. ФОТО

«Газель» наехала на «Хавал» перед пешеходным переходом в Пскове 22 июня.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло в 09.07 напротив дома №9 по улице Волкова, на перекрестке улиц Труда и Леона Поземского.

Водитель автомашины ГАЗ-2790, мужчина 1988 года рождения, выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Хавал Джолион» под управлением женщины 1991 года рождения.

Пострадавших нет.

Дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в Пскове 22 июня не зарегистрировано.