Мотоциклист попал в больницу после столкновения с «БМВ» на Октябрьской площади в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 июля в 11.08 у дома №6 по Октябрьскому проспекту.

Женщина 1975 года рождения, управляя BMW, на нерегулируемом перекрестке при выезде с второстепенной дороги не уступила и совершила столкновение с мотоциклом Jazz без госномеров под управлением молодого человека 2003 года рождения.

Мотоциклист госпитализирован. Женщина за рулем «БМВ» была трезвая, по мотоциклисту пока информации нет.

Также в пресс-службе УМВД России по Псковской области рассказали о нескольких дорожных происшествиях.

24 июля около 13.10 на 201-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель в Стругокрасненском районе водитель мотоцикла Harley Davidson, мужчина 1978 года рождения, не справился с управлением, совершил опрокидывание на проезжей части. Мотоцикл выбросило на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Opel Meriva под управлением женщины 1975 года рождения, который двигался во встречном направлении.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, госпитализирован.

25 июля около 12.00 на 428-м километре автодороги «М9 Балтия» в Великолукском районе водитель автомобиля ВАЗ 111730, мужчина 1960 года рождения, совершил столкновение с впереди движущемся тягачом Mercedes с полуприцепом Kogel, под управлением мужчины 1974 года рождения, который выезжал с обочины на полосу движения.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадал пассажир автомобиля ВАЗ, женщина 1951 года рождения, госпитализирована.

26 июля около 20.20 на 3-м километре автодороги Череха - Назимово (Псковский район) водитель автомобиля ВАЗ 2111, мужчина 1982 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением транспортного средства, в результате чего совершил наезд на столб с последующим съездом в кювет. По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель, госпитализирован.