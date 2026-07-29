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Список локализованных автомобилей для такси пополнят шесть новых моделей

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Автомобили Tenet, которые выпускают на калужском заводе АГР, вошли в перечень локализованных моделей, разрешенных для закупок в такси. Соответствующее распоряжение правительства уже подписано.

Фото: pixabay

Минпромторг России сообщил, что список пополнили сразу шесть моделей: Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6. Все они производятся в России в рамках специальных инвестиционных контрактов.

В обновленный перечень вошли сразу три новые модели бренда Tenet, производство которых налажено в Калуге на заводе АГР (бывший «Фольксваген»). Напомним, что ранее таксистам уже разрешили работать ещё на Tenet T7. 

После обновления перечень включает уже 36 моделей отечественного производства брендов Haval, Tenet, Omoda, Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO, «Атом», Jetour и Jeland, пишет Kaluga-poisk.ru

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