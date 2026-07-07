В Пскове и Великих Луках задержали нетрезвых водителей

Сотрудники Госавтоинспекции выявили водителей в нетрезвом виде, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД по Псковской области.

В Пскове вечером 5 июля инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомашину Volkswagen. Выяснилось, что этой иномаркой управлял житель областного центра 1997 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В Великих Луках ночью 6 июля на улице Дружбы нетрезвый 45-летний горожанин управлял мотоблоком.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.