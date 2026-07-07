«Шестерка» сгорела в пустошкинской деревне Чурилово

Возгорание в автомобиле ВАЗ-2106 2003 года выпуска произошло в деревне Чурилово Пустошкинского муниципального округа 6 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 11:52. Автомобиль выгорел изнутри по всей площади. Предположительной причиной стал недостаток изготовления электрооборудования транспортного средства.

Возгорание ликвидировали три специалиста МЧС России и одна единица техники.