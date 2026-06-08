Патриотический автопробег пройдет в Пскове в День России

Патриотический автопробег в честь Дня России состоится в Пскове 12 июня. Пробег стартует от монумента Александру Невскому на горе Соколиха в 14:00, сообщили министерстве молодежной политики Псковской области.

Афиша: министерство молодежной политики Псковской области

К участию приглашаются водители на личных автомобилях. Обязательное условие — визуальная поддержка символики акции «Цвета российского флага»: украшение транспортного средства элементами белого, синего и красного цветов (ленты, флаги, наклейки). Сбор всех желающих у монумента Александру Невскому на горе Соколиха — в 13:30. Маршрут автопробега пройдет по знаковым улицам и площадям Пскова.