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Патриотический автопробег пройдет в Пскове в День России

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Патриотический автопробег в честь Дня России состоится в Пскове 12 июня. Пробег стартует от монумента Александру Невскому на горе Соколиха в 14:00, сообщили министерстве молодежной политики Псковской области. 

Афиша: министерство молодежной политики Псковской области

К участию приглашаются водители на личных автомобилях. Обязательное условие — визуальная поддержка символики акции «Цвета российского флага»: украшение транспортного средства элементами белого, синего и красного цветов (ленты, флаги, наклейки). Сбор всех желающих у монумента Александру Невскому на горе Соколиха — в 13:30. Маршрут автопробега пройдет по знаковым улицам и площадям Пскова.  

«Приглашаем вас присоединиться лично и распространить информацию среди знакомых. Ждем вас на автопробеге!» — отмечают в министерстве.
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