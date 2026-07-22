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Два человека пострадали в столкновении внедорожника с фурой на трассе в Невельском районе

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Два человека пострадали в столкновении внедорожника с фурой на трассе в Невельском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 21 июля около 18.30 на 519-м километре дороги Санкт-Петербург-Невель.

По предварительной информации, водитель Grand Cherokee, мужчина 1987 года рождения при проезде нерегулируемого перекрестка, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной МАЗ под управлением мужчины 1977 года рождения, двигающейся справа.

Пострадали пассажиры внедорожника, мужчина 1970 года рождения и женщина 1973 года рождения. Не госпитализированы. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.

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