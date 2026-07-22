Почти 18 километров нового асфальта начали укладывать под Псковом

Дорожники приступили к укладке новой асфальтобетонной смеси на участке автомобильной дороги Заполье — Гдов в Плюсском районе Псковской области. Об этом сообщили в компании «ДСК АБЗ-Дорстрой», входящей в группу «АБЗ-1».

Фото: «ДСК АБЗ-Дорстрой»

В рамках ремонта планируется обновить почти 18 километров дороги. Специалисты выполняют фрезерование покрытия, укладку асфальтобетонной смеси и укрепление обочин.

Помимо обновления дорожного полотна, рабочие ремонтируют шесть остановок и устанавливают четыре новых остановочных павильона.

В работах на разных этапах участвуют от 9 до 19 специалистов, включая инженеров. Задействовано 12 единиц строительной техники и уборочные машины. Контроль качества осуществляет передвижная лаборатория.

Завершить ремонт планируют к ноябрю. Работы проводятся в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть», который является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни», пишут 47 news.

Обновление дорожного покрытия оценят дачники, любители «тихой охоты» и все, кто пользуется этой дорогой. Направление популярно у грибников и любителей истории, ведь в Гдове находится крепость XV века, а неподалёку — Чудское озеро, связанное с Ледовым побоищем 1242 года.