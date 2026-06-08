Ребенок и трое взрослых травмированы в столкновении «КИА» с велосипедистом и грузовиком под Псковом

Четыре человека травмированы в результате столкновения автомашины с велосипедистом и грузовиком под Псковом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 7 июня в 20.40 на 2-м километре дороги Псков – Родина.

Водитель «Киа Рио», молодой человек 2000 года рождения, не справился с управлением на прямом участке дороги, съехал на обочину и совершил наезд на велосипедиста и стоящий на обочине грузовик «ДАФ» с прицепом.

Пострадали четыре человека, среди них ребенок: пассажирка «Киа» - девочка 2024 года рождения, пассажир «Киа» 2004 года рождения, водитель легковой автомашины. Травмы различной степени тяжести получил велосипедист 1988 года рождения.