Псковская область опустилась на 73-е место в рейтинге регионов по доступности бензина

Псковская область опустилась на 73-е место в рейтинге регионов России по доступности бензина. Такие данные следуют из результатов исследования, проводимого РИА Новости.

В апреле 2026 года средние цены на автомобильный бензин марки АИ-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 59,52 рубля за литр до 79,61 рубля при общероссийском уровне 63,55 рубля за литр. При этом региональная дифференциация доходов населения также остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе. В последнее время заработные платы растут довольно интенсивно, что ведет к повышению доступности бензина, однако сама доступность в разных регионах по-прежнему различается в разы.

Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России, и составили очередной рейтинг регионов РФ по доступности бензина для населения.

Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему наиболее распространенной в стране марки бензина АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую заработную плату (без НДФЛ). Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за двенадцатимесячный период с марта 2025 года по февраль 2026 года на среднюю в регионе цену бензина в апреле 2026 года.

По состоянию на 2026 год, на свои среднемесячные зарплаты жители Псковской области могли купить 873 литра бензина по цене 64,18 рубля.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

6 место - Ненецкий автономный округ

9 место - Санкт-Петербург;

10 место - Мурманская область;

17 место - Ленинградская область;

22 место - Архангельская область;

36 место - Вологодская область;

37 место - Республика Карелия;

54 место - Новгородская область;

57 место - Калининградская область.

Лидерами рейтинга, как и в конце 2025 года, стали Москва, Чукотский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1405 литра.

Еще в девяти регионах: Магаданской области, Ханты-Мансийском, Ненецком автономных округах, Сахалинской области, Камчатском крае, Санкт-Петербурге, Мурманской области, Московской области, Республике Саха жители могут купить более полутора тысяч литров в месяц. В 45 субъектах РФ на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести от 1 до 1,6 тысячи литров бензина АИ-92.

Замыкают рейтинг шесть Северо-Кавказских регионов. При этом низкая доступность бензина в большинстве субъектов РФ из нижней части рейтинга объясняется как ценами на бензин, которые в большинстве этих регионов выше среднероссийских, так и невысокими зарплатами, отмечают эксперты.

Напомним, в феврале текущего года Псковская область заняла 72-е место в рейтинге регионов России по доступности бензина.

Ранее на некоторых заправках в Пскове вводили ограничение на выдачу топлива АИ-95.