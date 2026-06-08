16 человек пострадали в ДТП на псковских дорогах на прошлой неделе

1 034 административных правонарушения пресекли сотрудники Госавтоинспекции по Псковской области за прошедшую неделю, с 1 по 7 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Выявлено 25 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержаны трое.

На территории области зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 16 человек получили травмы различной степени тяжести, погибших нет.