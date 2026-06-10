На Алмазной «Киа Рио» потерял кусок бампера в столкновении с мотоциклом. ФОТО

На улице Алмазной в Пскове водитель «Киа Рио» потерял кусок бампера в столкновении с мотоциклом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 8 июня в 14.20 напротив дома 1/1 по улице Алмазной.

Мужчина 1957 года рождения за рулем «Киа Рио» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу «Рейсер» под управлением мужчины 1981 года рождения. Пострадавших нет. Происшествие оформлено как ДТП с техническими повреждениями.

Всего 8 июня в Пскове зарегистрировано 6 ДТП без пострадавших.