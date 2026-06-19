Движение на мосту 50‑летия Октября в Пскове ограничат ночью 21 июня

В воскресенье, 21 июня, с 21:00 до 06:00 планируется снятие старого асфальта на мосту 50‑летия Октября, а укладка нового намечена на понедельник и вторник — работы будут идти в вечерние часы. В это время движение по мосту будет ограниченным, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем канале в Мах.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Мах

Глава города рассказал, что изношенные слои асфальта восстановлены ещё на нескольких улицах Пскова. Подрядная организация выполнила работы на улице Герцена – на отрезке от улицы Первомайской до Ипподромной, на улице Народной – от улицы Розы Люксембург до Рижского проспекта, в Восточном проезде — пешеходный переход рядом с кругом, на улице Шестака – от круга до улицы Маргелова, на улице Советской Армии – в районе улицы Железнодорожной, а также на перекрёстке улиц Железнодорожной и Декабристов.

На улице Звёздной от улицы Труда до улицы Юности работы ведутся прямо сейчас.

«На этом не останавливаемся! Впереди ещё немало важной работы — остаются магистральные улицы, от состояния которых во многом зависит удобство передвижения по городу. В их числе — мост 50‑летия Октября, площадь Ленина, Рижский проспект (в районе Маяка) и улица Юбилейная (от Дома офицеров до улицы Народной)», - уточнил Борис Елкин.