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Четыре человека пострадали в ДТП на автодороге Псков – Гдов с участием пьяного водителя

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Четыре человека пострадали в ДТП на автодороге Псков – Гдов с участием пьяного водителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, столкновение двух автомашин произошло 18 июня в 21.20 на 1-м километре административной дороги Псков – Гдов.

Водитель «Пежо 306», мужчина 1976 года рождения при повороте налево не уступил дорогу автомашине «Лада Гранта» под управлением молодого человека 2007 года рождения, который двигался во встречном направлении прямо.

В результате ДТП пострадали четверо. Пассажирка «Гранты» 2008 года рождения и водитель доставлены в областную больницу. Пострадали еще одна пассажирка «Гранты» 2008 года рождения и водитель «Пежо».

Алкогольное опьянение выявлено у водителя «Пежо».

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