Бизнес добивается включения в льготный лизинг комбинированных дорожных машин

Российский союз промышленников и предпринимателей рассчитывает убедить власти расширить программу льготного лизинга дорожно-строительной техники, включив в нее комбинированные машины для очистки дорог. Их покупка на рыночных условиях недоступна бизнесу. При общем падении объемов дорожных контрактов компании сейчас вынуждены переориентироваться на подержанные автомобили.

Фото: ГБУ ПО «Псковавтодор» / «ВКонтакте»

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой включить комбинированные дорожные машины (КДМ) в программу льготного лизинга коммунальной и дорожно-строительной техники, следует из письма организации от 26 мая (есть у “Ъ”). В Минпромторге “Ъ” оперативно не ответили.

Программа льготного лизинга коммунальной и дорожно-строительной техники в России действует с осени прошлого года. Ее оператор «Дом.РФ», текущий объем финансирования составляет 50 млрд руб. Фактически государство компенсирует лизинговым компаниям часть недополученных доходов, благодаря чему конечный покупатель гусеничных тракторов, автогрейдеров, погрузчиков, асфальтоукладчиков и проч. получает скидку на нее от 10% до 35%, поясняет президент Национального объединения строителей Антон Глушков. Удорожание не превышает 10% в год.

Приобретение КДМ сейчас обходится дороже — 17–18% годовых, говорят в Национальной ассоциации инфраструктурных компаний. Эти машины собираются на шасси грузовиков и требуются для содержания и эксплуатации автодорог. Летом они перевозят сыпучие материалы, занимаются мытьем и очисткой полотна. На зиму их оборудуют отвалами для сгребания снега и наледи. На портале «Дром» новые КДМ на базе КамАЗа 2024–2026 годов выпуска продаются по 7,8–11,65 млн руб. за машину в зависимости от модели комплектации.

Гендиректор ГК «Смарт Инжинирс» Хусейн Плиев говорит, что КДМ — капиталоемкая техника с длительным сроком эксплуатации. Стоимость финансирования напрямую влияет на решение по обновлению парка. Покупку техники по рыночным ставкам эксперт считает неподъемной для большинства компаний. Включение КДМ в программу льготного лизинга господин Плиев называет логичным шагом.

В 2025 году объем закупок КДМ в Москве вырос на 10% год к году, а в остальных регионах — сократился на 11%, указывает Александр Шохин в своем обращении к Минпромторгу.

Операторы, по его мнению, переключаются на приобретение подержанных автомобилей и отдельных комплектов навесного оборудования из-за ограниченного платежеспособного спроса.

Падение спроса характерно для всего сегмента новой дорожно-строительной техники. В январе—марте 2026 года объем ее реализации сократился на 51,3%, до 5,8 млрд руб. (см. “Ъ” от 14 мая). В ассоциации «Росспецмаш» говорят, что отечественные машиностроители нуждаются в поддержке государства. Там поддерживают инициативу РСПП, если техника будет соответствовать требованиям к локализованной продукции.

Обновлять парк дорожникам становится сложнее в том числе из-за снижения загрузки и замедления поступления средств. Многие крупные проекты завершились, а новые не начались из-за дорогого финансирования, напоминает директор автомобильной практики «ТеДо» Виктория Синичкина. Антон Глушков говорит, что объем выделенных из федерального бюджета средств на дорожно-строительные работы в 2026 году формально вырос, но фактически контрактов стало меньше.

В январе—мае 2026 года общее бюджетное исполнение двух крупнейших федеральных проектов «Развитие федеральной сети» и «Региональная и местная дорожная сеть» составило 18,4%, хотя годом ранее до них довели 26,1% годового финансирования, говорит гендиректор Sherpa Group Александра Галактионова. Основной объем бюджетных средств, по мнению эксперта, сейчас направляется на высокоскоростные магистрали и портовую инфраструктуру, пишет «Коммерсантъ».