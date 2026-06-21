Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 «Псков» 22 июня

Ограничение скорости будет действовать на трёх участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия 22 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 198-255 километров ограничение скорости будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00. Будет производиться окос мостовых сооружений, ямочный ремонт в зоне деформационных швов.

На двух участках: 451-458 километров и 476-481 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00. На участках будет производиться окос травы, очистка водоотводных лотков, выправка знаков и стоек, уборка мусора с элементов дорог, уборка автобусных остановок и площадок отдыха.