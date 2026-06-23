 
АвтоМир

Пскович, повредивший шесть машин и скрывшийся с мест ДТП, получил административный арест

0

Повредивший шесть автомобилей и покинувший места дорожно-транспортных происшествий пскович привлечён к административной ответственности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Мировой судья судебного участка №27 города Пскова рассмотрел шесть дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ, предусматривающих ответственность за оставление места дорожно-транспортного происшествия.

11 июня житель Пскова, молодой человек 2005 года рождения, управляя угнанным транспортным средством, во дворах домов по улицам Коммунальной и Юбилейной в городе Пскове совершил наезд на шесть припаркованных автомобилей, в результате чего им были причинены механические повреждения.

Мировой судья признал гражданина виновным в совершении шести административных правонарушений, назначил ему наказание в виде административного ареста.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026