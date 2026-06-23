Пскович, повредивший шесть машин и скрывшийся с мест ДТП, получил административный арест

Повредивший шесть автомобилей и покинувший места дорожно-транспортных происшествий пскович привлечён к административной ответственности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Мировой судья судебного участка №27 города Пскова рассмотрел шесть дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ, предусматривающих ответственность за оставление места дорожно-транспортного происшествия.

11 июня житель Пскова, молодой человек 2005 года рождения, управляя угнанным транспортным средством, во дворах домов по улицам Коммунальной и Юбилейной в городе Пскове совершил наезд на шесть припаркованных автомобилей, в результате чего им были причинены механические повреждения.

Мировой судья признал гражданина виновным в совершении шести административных правонарушений, назначил ему наказание в виде административного ареста.