 
АвтоМир

Начался ремонт дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы

0

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Дновском муниципальном округе начался ремонт автомобильной дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы. Протяженность ремонтируемого участка – 3,3 километра. Работы ведутся с 64-го по 67-й километр, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области. 

Фотографии: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

В настоящее время специалисты выполняют ремонт и замену водопропускных труб. Параллельно приводятся в порядок автобусные остановки. На следующем этапе подрядчик приступит к фрезерованию старого покрытия, затем уложит два слоя нового асфальтобетона, отремонтирует съезды и восстановит обочины. Для повышения безопасности дорожного движения будет нанесена разметка.

Автомобильная дорога соединяет населенные пункты с федеральной трассой Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков. 

Ремонт выполняет подрядная организация АО «Буер» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Полностью завершить все работы планируется в августе. На эти цели из федерального бюджета выделено более 80 млн рублей.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026