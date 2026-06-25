Начался ремонт дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Дновском муниципальном округе начался ремонт автомобильной дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы. Протяженность ремонтируемого участка – 3,3 километра. Работы ведутся с 64-го по 67-й километр, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фотографии: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

В настоящее время специалисты выполняют ремонт и замену водопропускных труб. Параллельно приводятся в порядок автобусные остановки. На следующем этапе подрядчик приступит к фрезерованию старого покрытия, затем уложит два слоя нового асфальтобетона, отремонтирует съезды и восстановит обочины. Для повышения безопасности дорожного движения будет нанесена разметка.

Автомобильная дорога соединяет населенные пункты с федеральной трассой Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков.

Ремонт выполняет подрядная организация АО «Буер» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Полностью завершить все работы планируется в августе. На эти цели из федерального бюджета выделено более 80 млн рублей.