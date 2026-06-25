Автомобиль Great Wall сгорел на улице Калинина в Дно

Возгорание автомобиля Great Wall Hover 2012 года выпуска произошло на улице Калинина в Дно 24 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 20:57. Огнем повредил моторный отсек автомобиля. Предположительная причина – нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства.

На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники. Спасен легковой автомобиль.